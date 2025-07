O que aconteceu com Leonardo? Odete perde filho de vista em 'Vale Tudo'

Neste sábado (19), em "Vale Tudo" (Globo), Raquel avisa a Ivan o paradeiro de Heleninha. Solange garante a Renato que já superou sua questão com Maria de Fátima e a aceita como nova cliente da agência.

Odete ameaça internar Heleninha. Odete flagra Walter olhando as fotos de Leonardo. Marco Aurélio registra o galanteio que Mário Sérgio faz a Odete.

Maria de Fátima se oferece para ajudar Leila no evento para o sheik. Ivan comenta com Luciano que sua vida era mais fácil quando estava com Raquel.