São Paulo tem evento especial para fãs de teatro musical neste domingo

Teatro musical pode ser um nicho —mas é um nicho com muita gente dentro. É assim que a atriz Isabella Cavallari, idealizadora do Musical Bar, descreve o público-alvo do evento.

Neste domingo, o Musical Bar terá sua 10ª edição. Com o tema Divas Pop, levará à Casa Rockambole apresentações de nomes como Anna Akisue (que foi Regina George em "Meninas Malvadas: O Musical"), Helga Nemetik (que trabalhou nas novelas "Rock Story" e "Nos Tempos do Imperador") e Analu Pimenta (que é a voz brasileira de Rumi em "Guerreiras do K-Pop").

O público também terá sua chance de soltar a voz. Esta edição terá um Open Mic, que funciona assim: nas últimas semanas, amadores interessados entraram em contato com a produção, que selecionou alguns nomes para subirem ao palco durante o evento.