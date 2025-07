Júlio Rocha e esposa anunciam perda de quarto bebê: 'Tempo parou'

Júlio Rocha e a esposa, Karoline Kleine Buckstegge, comunicaram a perda do quarto bebê que estavam esperando.

O que aconteceu

Casal anunciou a morte do bebê hoje no Instagram. No post, os dois falaram que descobriram a gravidez em junho.

Dupla revelou que se surpreendeu com a gestação. "Essa é uma história de amor. Daquelas que chegam de surpresa, mas deixam tudo mais bonito, cheio de sentido. No dia 6 de junho, descobrimos que um novo bebê estava a caminho (...). Foi alegria, surpresa e aquele friozinho na barriga", indicou.