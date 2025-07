'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado': atriz comenta suposta briga

Após décadas de especulações, Jennifer Love Hewitt finalmente se pronunciou sobre os boatos de uma possível rixa entre ela Sarah Michelle Gellar, sua colega de elenco em "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" (1997).

O que aconteceu

Questionada sobre os rumores de conflito, Hewitt foi direta. "Honestamente, nem sei do que se trata ou como começou. Acho que as pessoas simplesmente não querem uma narrativa simples. Por que sempre precisamos ser colocadas uma contra a outra?", disse em entrevista a Vulture.

A atriz revelou que não mantém contato com Gellar há anos. "Não a vejo. Literalmente, não nos falamos desde os 18 anos, quando o primeiro filme foi lançado. É até engraçado. As pessoas pediam: 'Comente algo', e eu pensava: 'Sobre o quê? Nem a vi.' Do meu lado, está tudo bem. Não faço ideia de onde isso surgiu."