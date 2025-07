Sandra Annenberg se declara à filha por aniversário: 'É ela quem me ensina'

Elisa Annenberg-Paglia, 22, recebeu uma declaração de Sandra Annenberg, 57, sua mãe, após assumir namoro com atriz americana.

O que aconteceu

A jornalista escreveu uma declaração para a filha nas redes sociais. "Hoje, Elisa, Minha Vida, completa 22 anos. Agora sou eu q a olho com olhos de descoberta. Hoje é ela quem me ensina. E eu vejo uma mulher pronta pra viver seus desejos e realizar seus sonhos. Te amo, Fi", disse na legenda.

A postagem veio após Elisa assumir relacionamento com a atriz americana Karlie Jo Dickinson. A filha de Annenberg fez uma trend do TikTok com a namorada, e o vídeo acaba com um beijão.