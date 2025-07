'Fico mal, choro': Filha de Flávia Alessandra diz se culpar por privilégios

Giulia Costa, 25, filha de Flávia Alessandra, 51, com o diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), disse se sentir "culpada" pelos "privilégios" que tem por ter pais famosos.

O que aconteceu

Costa refletiu sobre ser "nepo baby" e admitiu culpa por ser privilegiada. "Eu tenho muita culpa, [mas] cuido disso na terapia, na psicologia, na astrologia, com todas as pedras... Toda vez que essa culpa vem, eu penso: 'Não estou fazendo nenhum mal com esse privilégio", declarou durante participação no podcast WOW.

Ela admitiu que chega a chorar por ter privilégios e citou como exemplo quando foi ao show da Lady Gaga em Copacabana, em maio, e teve acesso a área VIP. "Estávamos passando por aquele cordão que fazem até chegar no VIP, e aquele mar de gente... Eu fico mal, choro. É uma culpa que preciso ir para o banheiro chorar e depois vou ficar corroendo isso em casa por dias, vou perder o sono... [penso] 'por que eu tenho [privilégios] e eles não?'".