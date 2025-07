Fãs querem derrubar estátua de atriz de 'Chaves' após revelação em série

A atriz Florinda Meza, a Dona Florinda do seriado "Chaves", está no centro de uma controvérsia após a estreia da série "Chespirito: Sem Querer Querendo" (HBO Max), que retrata a vida de Roberto Gómez Bolaños, ator que criou e interpretou os personagens Chaves e Chapolin.

O último episódio da série, lançado na última quinta-feira, reacendeu discussões sobre o relacionamento do casal —que durou 27 anos, até a morte do humorista em 2014— e seu início conturbado. A revolta dos fãs levou até mesmo a uma "chamada" para derrubar uma estátua da atriz.

O que aconteceu

A trama revela que Bolaños traiu sua primeira esposa, Graciela Fernández (mãe de seus seis filhos), com Florinda nos bastidores do programa. Na série, a atriz se chama Margarita Ruíz e é retratada como uma figura manipuladora, causando atritos com outros membros do elenco, como a atriz Maria Antonieta de las Nieves, intérprete de Chiquinha —que a chama de "bruxa" em cena.