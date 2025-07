Galã de Escrava Isaura explica que nunca quis se casar: 'Queria ser normal'

O ator Edwin Luisi, 78, nunca teve interesse no amor romântico.

O que aconteceu

O galã de "Escrava Isaura" (1976) afirma que sempre gostou de ficar sozinho. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ele contou que gosta de estar no meio de várias pessoas em eventos, mas tem dificuldade de interagir individualmente: "Se vem conversar comigo, eu converso por cinco minutos e depois vou fazer alguma coisa, porque não aguento mais do que cinco minutos com papo. Eu sou muito esquisito".

Na juventude, sua mãe questionou se ele não ia namorar, e Edwin cogitou virar padre. No entanto, ele disse não ter aptidão para a fé: "Não nasci para dar satisfação, me prender em nada. Odeio ritual, regra, cerimonial, qualquer coisa que me aprisione".