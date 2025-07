'Dona de Mim': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 21/7 a 26/7

Sofia comemora a relação de Leo e Samuel, e conta para Davi. Rebeca tem uma conversa sobre o comportamento de Abel. Breno e Ayla se incomodam quando Jaques pede que uma das modelos do desfile seja trocada por Katinha. Abel faz uma proposta para Vanderson. Manuel sente ciúmes de Yara ao vê-la com Edmilson. Rosa exige que Abel desista de mandar Jaques para a cadeia. Marlon questiona a desonestidade de Adriano e é chantageado pelo colega. Dara cobra uma atitude de Marlon contra uma apreensão injusta. Katinha procura Samuel.

Sexta-feira, 25 de julho

Katinha diz para Samuel que está grávida, e Leo ouve. Ayla vê Gisele com Jane. Samuel afirma a Katinha que assumirá o suposto bebê, e ela avisa a Jaques. Samuel diz a Leo que precisa dar uma chance à relação com Katinha. Davi confronta Samuel sobre Leo. Marlon denuncia a conduta de Adriano para Rangel. Natara comenta com Breno que Katinha está grávida de Samuel, e Davi ouve. Davi desconfia de Jaques. Abel faz uma revelação para Samuel. Marlon sofre uma retaliação. Samuel vê Katinha saindo da sala de Jaques.

Sábado, 26 de julho

Katinha consegue despistar Samuel ao deixar a sala de Jaques. Leo ajuda Caco, que a elogia. Leo e Marlon se apoiam. Kami decide ser influencer digital, e Marlon se incomoda. Sofia se anima com a festa de 60 anos da Boaz, e Denise conta a Leo que a menina estará com Vanderson no dia da comemoração. Sofia questiona Samuel sobre Katinha e Leo. Vanderson propõe aliança a Tânia. Davi provoca Leo por conta de Samuel e Katinha. Nathan diz a Filipa que ela pode ter um transtorno psiquiátrico. Leo desconfia da gravidez de Katinha. Nina ouve quando Danilo confessa sua paixão por Filipa, e reage. Katinha questiona Samuel sobre a presidência da Boaz.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.