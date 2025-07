Jornalista do SBT expõe ataque de telespectador: 'Mulher morre por merecer'

A jornalista Dani Brandi leu ao vivo no Tá Na Hora (SBT) uma mensagem de ódio que recebeu de um telespectador após noticiar agressão contra mulher.

O que aconteceu

Homem criou perfil falso para enviar ataque machista à apresentadora. No texto, ele diz que não existe feminicídio: "Desde quando mulher morre só por ser mulher? Se isso fosse verdade, não faria nem sentido a pessoa que matou ter se relacionado com elas antes. Mulher morre porque faz por merecer, porque querem se aproveitar das leis para pintar e bordar em cima do homem pensando que não terá consequências".

No texto, o telespectador justifica a violência contra a mulher. "Mulheres fazem chantagem, ameaçam, atiçam e testam a paciência, aí depois que tomam o delas, viram coitadinhas indefesas e já começa o mimimi. É por isso que vocês são assassinadas, espancadas, queimadas, desfiguradas e etc, vocês sofrem tudo isso não pelo fato de serem mulheres, mas por serem umas V4GAB4S que acham que podem tudo. Só tenho uma coisa a falar: BEM FEITO PRA VOCÊS!!!", diz a mensagem enviada à jornalista.