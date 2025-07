Cristiana Oliveira posta fotos de biquíni no Leblon: 'Vista linda'

Cristiana Oliveira, 61, publicou um álbum de fotos de biquíni.

O que aconteceu

A artista posou no Morro Dois Irmãos, no Leblon, bairro do Rio de Janeiro. Nas imagens, Cristiana aparecendo vestindo um biquíni branco.

A atriz adorou a beleza do local. "Vista linda, energia melhor ainda", escreveu ela na legenda.