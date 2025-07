CEO da Astronomer renuncia ao cargo após polêmica em show do Coldplay

A Astronomer é uma empresa de tecnologia especializada em orquestração de dados, com foco em automação e inteligência artificial. Sua plataforma, baseada no Apache Airflow, é usada por grandes empresas para otimizar análises e operações digitais. Avaliada em até US$ 1 bilhão, a companhia é referência no setor de DataOps.

Leia abaixo a nota.



Como mencionado anteriormente, a Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiam desde a nossa fundação. Nossos líderes são esperados para dar o exemplo em conduta e responsabilidade, e recentemente esse padrão não foi atendido. Andy Byron apresentou sua renúncia, e o Conselho de Administração a aceitou. O Conselho iniciará a busca por nosso próximo CEO enquanto o cofundador e Diretor de Produto, Pete DeJoy, continua como CEO interino. Antes desta semana, éramos reconhecidos como pioneiros no setor de DataOps, ajudando equipes de dados a impulsionar tudo, desde análises modernas até IA em produção. Embora a visibilidade da nossa empresa possa ter mudado da noite para o dia, nosso produto e nosso trabalho para os clientes permanecem os mesmos. Continuamos fazendo o que fazemos de melhor: ajudando nossos clientes a resolver seus desafios mais complexos em dados e inteligência artificial.