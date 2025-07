Modelo diz que astro da Marvel terminou namoro por WhatsApp: 'Sumiu'

A modelo Bobby T, 45, comentou que o ator da Marvel Will Poulter, 32, terminou o namoro de quase três anos pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

O que aconteceu

Famosa contou que relacionamento acabou sem aviso ou sinais de desgaste. Ela relatou como foi o término ontem, em um story do Instagram.

De acordo com ela, fez o relato para que não tivesse confusão. "Estive em um relacionamento de verdade por quase três anos. Nós construímos uma vida juntos. Planejamos detalhes do nosso casamento. Ele não estava apenas na minha vida, estava na vida do meu filho, o chamava de enteado", declarou.