Alicia Silverstone recria cena de 'Patricinhas de Beverly Hills' com filho

Alicia Silverstone, 48, recriou uma cena do filme "As Patricinhas de Beverly Hills" ao lado do filho.

O que aconteceu

A atriz reencenou uma cena do filme em suas redes sociais. O famoso longa-metragem protagonizado por Alicia foi lançado há 30 anos.

Na publicação, ela usava uma jaqueta xadrez, recriando o figurino icônico de sua personagem. Na cena, Alicia empurra seu filho para simular uma sequência do filme.