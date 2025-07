Acusado de violência, Aaron Phypers diz que Denise Richards o traiu

Aaron Phypers e Denise Richards se separaram oficialmente no dia 4 julho após uma briga explosiva. Nesta semana, a atriz disse ter sido vítima de violência doméstica ao longo dos seis anos em que esteve casada com o empresário e conseguiu uma ordem de restrição temporária.

Uma fonte próxima a Aaron Phypers refutou as acusações da famosa. Ao Daily Mail, sugeriu que o olho roxo de Denise Richards foi causado por seu "problema com álcool". Em um comunicado, o ex-marido negou as especulações sobre abusos na relação.