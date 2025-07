Walter tem ligação com Leonardo? Cena levanta suspeita em 'Vale Tudo'

Raquel avisa a Ivan o paradeiro de Heleninha. Solange garante a Renato que já superou sua questão com Maria de Fátima e a aceita como nova cliente da agência.

Odete ameaça internar Heleninha. Marco Aurélio registra o galanteio que Mário Sérgio faz a Odete.

Maria de Fátima se oferece para ajudar Leila no evento para o sheik. Ivan comenta com Luciano que sua vida era mais fácil quando estava com Raquel.

Sardinha alerta Solange para parar de provocar Maria de Fátima. Raquel e Ivan acabam se beijando.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.