Tornozeleira eletrônica é sucesso no TikTok desde antes do Bolsonaro

UOL estreia mininovela com personagem carismática

Gabriella Potye faz o papel de Fran na mininovela Imagem: UOL/Divulgação

Estreou no UOL Flash 'Além do Toque', novelinha de 21 episódios, com uma trama conduzida por Fran, ainda virgem aos 26 anos, que passará por uma experiência transformadora na véspera de Natal.

Essa história de apelo ao público feminino e criada por mulheres tem dois trunfos para o sucesso: é baseada no bem-sucedido livro homônimo de Mari Sales, e exibe o carisma da atriz Gabriella Potye. Sua Fran se conecta imediatamente com o público, dando vida a uma personagem que divide tudo que ela está sentindo, seja bom ou ruim.

'Além do Toque', 2025

Produção executiva May Lopes

Elenco Gabriella Potye, Barroso, Nicole Cordery

Onde UOL Flash

ASSISTA