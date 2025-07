Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 19 a 26/7

Celso é obrigado a contar toda a verdade sobre Candinho para Zulma. Lúcio exige que Dita use um vestido de gala para se apresentar na rádio. Candinho se oferece para comprar o vestido para Dita, mas Manoela não permite. Zulma e Celso deduzem que foi Zenaide quem tentou apresentar Simbá como o filho de Candinho. Quincas perde os cachorros que estava cuidando. Asdrúbal convida Margarida para sair. Celso e Estela se beijam. Manoela usa suas economias para comprar o vestido de Dita. Zulma confronta Zenaide.

Segunda-feira, 21 de julho

Zenaide revela a Zulma que Ernesto está de volta. Celso confessa a Asdrúbal e Candinho que está apaixonado por Estela. Candinho confirma para Asdrúbal seu interesse por Dita. Quincas beija Sônia, e Dita flagra os dois. Zé dos Porcos diz a Maria Divina que não pretende se casar com ela. Lauro fica constrangido diante de Tobias ao sair com Olímpia. Tamires vê Celso no dancing e alerta Ernesto. Candinho visita Dita, e Manoela confronta os dois.

Terça-feira, 22 de julho

Candinho afirma que não desistirá de Dita. Lauro nota Celso na companhia de Tamires. Olga se recusa a prejudicar Candinho, e Araújo se preocupa. Tamires sonda Asdrúbal sobre Candinho. Celso alerta Asdrúbal e Candinho sobre Tamires. Samir sonha em encontrar seu pai. Cunegundes e sua família tentam vender o sítio. Candinho comemora o sucesso de Dita na rádio. Lauro confirma a Estela que Celso estava no dancing. Tales demite Dita da rádio por não ter boas maneiras. Asdrúbal decide dar aulas para Dita. Candinho encontra Samir, e Zulma deduz que ele é o pai do menino.

Quarta-feira, 23 de julho