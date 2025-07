Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 19 a 26/7

Gisele diz a Ayla que se sentiu traída. Jéssica visita a mansão novamente, e Abel se desespera com a confusão provocada por Nina. Gisele pede um tempo para Ayla, que pede para voltar para a mansão da família. Abel e Filipa discutem por causa de Nina. Deco pressiona Nina. Nina conta para Danilo sobre a carta de Ellen para Sofia. Dedé pede para ver Ryan. Jaques pede que Danilo consiga a carta de Ellen. Sofia visita Vanderson. Nina encontra a carta de Ellen.

Segunda-feira, 21 de julho

Nina furta a carta de Ellen. Sofia desconfia de Vanderson. Tânia confessa a Leo que Vanderson não se importa com Sofia. Patrícia comenta com Jaques que Samuel está investigando as contas da Boaz. Nina e Danilo leem a carta de Ellen. Leo chama a atenção de Danilo para o sofrimento de Sofia. Orientado por Danilo, Jaques rouba a carta de Ellen. Abel pede que Davi volte a morar na mansão. Chega o dia da audiência pela guarda de Sofia. O juiz Gomez questiona Abel sobre a veracidade da carta de Ellen para Sofia.

Terça-feira, 22 de julho

Abel reconhece a veracidade da carta para o juiz. Samuel questiona Leo sobre o roubo da carta, e deduz que foi autoria de Jaques. O juiz transfere a guarda de Sofia para Vanderson, e acusa Abel de falsidade ideológica. Jaques e Ricardo comemoram sua vitória, e Abel e sua família se desesperam. Rosa teme ter sido ela quem entregou a carta para Jaques, e Filipa a apoia. Nina questiona Danilo sobre a carta. Leo pede que Jaques a mantenha como babá de Sofia. Abel conta a Sofia que ela precisará morar com Vanderson, e a menina se desespera. Leo registra em vídeo a armação de Jaques e Vanderson. Kami se sensibiliza com o amor entre Ryan e Dedé. Abel faz uma proposta para Jaques.

Quarta-feira, 23 de julho