Quem é jovem de 28 anos que viralizou após expor flagra em show do Coldplay

Ela usa a internet para compartilhar imagens do cachorro, rotina de exercícios e viagens. A jovem falou da repercussão em entrevista ao The Sun.

Eu não fazia ideia de quem era o casal. Só pensei que tinha visto uma reação interessante na câmera do beijo e decidi postar. Uma parte de mim se sente mal por virar a vida dessas pessoas de cabeça para baixo. Grace Springer

Flagra em show

Um casal foi visto abraçado enquanto a Kiss Cam circulava pelos fãs no show da banda. Diante do flagra, no entanto, eles se separam rapidamente. A mulher se virou de costas para esconder o rosto e o homem se abaixou para sair do enquadramento da câmera.