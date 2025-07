Conexão real: princesas têm grupo de WhatsApp para dividir experiências

Três princesas europeias mantêm um grupo no WhatsApp para trocar experiências sobre a vida na realeza.

O que tem no grupo de WhatsApp das princesas?

O grupo é formado pelas princesas Catharina-Amalia da Holanda, 21, Elisabeth da Bélgica, 23, e Ingrid Alexandra da Noruega, 21, futuras rainhas de seus países. Enquanto Catharina-Amalia e Elisabeth são as primeiras na linha de sucessão ao trono de seus países, Ingrid Alexandra é a segunda. Ela é neta do rei Harald 5º e filha do príncipe Haakon, que é o próximo na linha de sucessão da Noruega.

Elas conversam sobre como lidam com a vida na realeza moderna. A informação foi revelada pelo correspondente real Wim Dehandschutter na revista Australian Women's Weekly. Ele afirma que as três são como "melhores amigas reais".