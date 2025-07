Manoel Carlos está sob cuidados médicos, diz equipe; autor tem Parkinson

Nota reforça que produtora é o canal oficial do escritor. "Comunicados oficiais serão feitos por esse perfil ou por sua assessoria de imprensa. Informações que não forem divulgadas por esses meios devem ser desconsideradas."

Saúde

Em janeiro, e equipe de Maneco informou piora no quadro de saúde devido à doença de Parkinson. Comprometimento motor e cognitivo foram agravados nos meses anteriores.

À época, Júlia Almeida, filha do autor, rebateu a acusação de que estaria mantendo o pai isolado e incomunicável. Ela ressaltou que o pai passou por uma cirurgia no final de dezembro do ano passado, mas não deu detalhes do procedimento.

Maneco está aposentado das novelas desde 2014, quando escreveu "Em Família" (Globo). O autor, diagnosticado com Parkinson há seis anos, vive desde então longe dos holofotes.