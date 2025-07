Irmão ironiza post de Bruno Gagliasso sobre tornozeleira de Bolsonaro

Bruno Gagliasso, 43, celebrou nas redes sociais a decisão de Alexandre de Moraes, 56, de impor uma tornozeleira eletrônica a Jair Bolsonaro, 70.

O que aconteceu

O ator compartilhou um meme que ironiza o novo 'acessório' do ex-presidente. Trata-se de um vídeo, divulgado nos stories de seu Instagram, que mostra imagens do aparelho de monitoramento, embaladas sarcasticamente pela melosa canção "La Mentira", do cantor mexicano Luis Miguel, 55.

Thiago Gagliasso, 36, comentou o post e alfinetou o irmão. "Pronto, voltou a falar de política! Estava caladinho apagando o incêndio da Amazônia", ironizou o deputado estadual, numa alusão ao ativismo do artista em prol da causa em questão.