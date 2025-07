Irmão alfineta Bruno Gagliasso após meme sobre Bolsonaro: 'Voltou a falar'

Mostrando o nome do irmão, Thiago afirmando que o ator deveria estar sumido por estar apagando incêndios na Amazônia ou procurando "o dinheiro do INSS que os velhinhos perderam com o governo que ele ajudou a eleger". "Mas ainda bem que ele voltou a falar, principalmente sobre liberdade de expressão", continuou.

Lembro que, quando a gente brigou, lá em 2018, ele falou que eu estava apoiando um ditador que ia acabar com a liberdade de expressão. E ele, como um pai conservador, deveria estar preocupado ao saber que um pai, independente de ser o Bolsonaro ou quem quer que seja, está proibido pelo STF de falar com seu próprio filho. Mas como o mundo dá voltas. Até ontem era eu apoiando um ditador e agora é você apoiando uma ditadura. Que feio!

As desavenças políticas entre os irmãos se tornaram públicas em 2018, após Thiago fazer postagens criticando a imprensa e a televisão. Esposa de Bruno, a atriz Giovanna Ewbank respondeu o cunhado publicamente expondo que o ator ajudava financeiramente o irmão caçula.

Thiago seguiu fazendo críticas ao casal nas redes sociais, mas Bruno e Ewbank ficaram em silêncio até 2022. Neste ano, o ator explicou um pouco da treta e disse, no podcast da esposa, que "não foi por causa de política, mas eu e minha mulher fomos expostos de uma forma que não queríamos ter sido".