'Fundo do poço': atriz enfrentou drama antes de fazer 'História de Amor'

Em 1992 teve destaque em "Felicidade" (1992), como a mocinha Lídia. Foi nesse trabalho que ela fortaleceu sua parceria com Manoel Carlos, autor de "História de Amor".

Monique Curi, Ariclê Perez e Umberto Magnani nos bastidores de 'Felicidade' Imagem: Divulgação/Globo

De acordo com Monique, Maneco teve papel crucial em um período difícil de sua vida. Após um relacionamento abusivo e um período afastada da TV, a atriz enfrentava distúrbios alimentares e crises emocionais. Foi então que o convite para atuar em "História de Amor" marcou uma virada.

Eu tinha desencadeado uma bulimia por oito anos. Estava sem trabalhar há um tempo. O Maneco me tirou do fundo do poço. Monique Curi, ao jornal O Globo

A relação próxima com o autor se manteve por anos, mas também trouxe dores profundas. Em 2014, a morte repentina de Pedro, filho de Manoel Carlos, abalou a atriz.