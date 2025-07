Filha de Sandra Annenberg assume namoro com atriz americana

Elisa Annenberg Paiva, 22, filha de Sandra Annenberg, 57, e Ernesto Paglia, 66, assumiu o namoro com a atriz americana Karlie Jo Dickinson.

O que aconteceu

Elisa fez uma trend do TikTok com a namorada, e o vídeo acaba com um beijão. A publicação rendeu muitos comentários de fãs comemorando a relação.

Elisa fez aniversário ontem, e Karlie Jo mostrou vários momentos com a estudante. "Feliz dia da Elisa, a melhor data de todas. Celebrando 24/7", escreveu.