Fernanda Torres será jurada no Festival de Veneza

Fernanda Torres foi anunciada hoje como participante do júri do Festival de Veneza.

O que aconteceu

Ela faz parte do júri principal do festival. Além dela, votarão o presidente do júri, Alexander Payne, o diretor francês Stéphane Brizé, a diretora italiana Maura Delpero, o diretor romeno Cristian Mungiu, o diretor iraniano Mohammad Rasoulof e a atriz chinesa Zhao Tao.

Eles escolherão o vencedor do principal prêmio, o Leão de Ouro. O júri principal também decide o Grande Prêmio do Júri, o Leão de Prata para o melhor diretor, o Coppa Volpi para a melhor atriz e para o melhor ator, o prêmio de melhor roteiro, o prêmio especial do júri e o prêmio Marcello Mastroianni para o melhor ator ou atriz revelação.