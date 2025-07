Empresa abre investigação após suposta traição de CEO em show do Coldplay

Inicialmente, especulou-se que outra funcionária da empresa, Alyssa Stoddard, fosse a terceira mulher que aparece no vídeo. A empresa negou a informação e também esclareceu que o CEO não se manifestou até então: "Alyssa Stoddard não estava no evento e nenhum outro funcionário estava no vídeo. Andy Byron não divulgou nenhuma declaração, os relatos dizendo o contrário estão todos incorretos".

Imagens do show mostraram o suposto casal se abraçando e, em seguida, ao perceberem que estavam na "kiss cam", se esquivando da câmera. O show do Coldplay aconteceu no Estádio Gillette, próximo a Boston, na quarta-feira. O vídeo começou a viralizar um dia depois.

O vocalista, Chris Martin, 48, comentou a situação em cima do palco. "Olhem esses dois... Ou eles estão tendo um caso ou são apenas muito tímidos", disse, arrancando risadas da plateia.

Após o vídeo viralizar nas redes, a esposa de Byron, Megan Kerrigan Byron, apagou sua conta no Facebook. Antes disso, ela já havia retirado o sobrenome do marido do perfil.