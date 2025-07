Após cirurgia, Edu Guedes não fará quimioterapia nem radioterapia

Edu Guedes, 51, não terá que passar por mais tratamentos clínicos após a operação para retirada de um tumor no pâncreas. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria do apresentador.

Edu Guedes terá que fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia. equipe de Edu Guedes

Diagnosticado com um tumor cancerígeno na região do pâncreas, Edu foi operado no início do mês para retirar o nódulo. Ele teve alta há uma semana.