'Sou uma propaganda enganosa bem vendida', diz Deborah Secco

Desde o ano passado, Deborah tenta se manter longe de polêmicas. "Estou tentando ficar mais quietinha, me expor menos. Desde o meio do ano passado, mais ou menos, estou tentando ficar num lugar não muda, mas não polêmica, um caminho do meio", explicou a atriz e apresentadora.

Ela nega que algum evento específico tenha motivado essa mudança de atitude. "Vim de uma fase de muita exposição e fiquei cansada de tudo o que isso acarreta. Não foi nada específico [que motivou a troca de atitude], mas gosto dessa mutação, de me experimentar diferente", refletiu.

Deborah é apresentadora do reality Terceira Metade, sobre trisais. Ela diz que começou o programa se achando moderna, mas descobriu ser careta: "Eles estão muito na nossa frente! A não monogamia é muito plural, a gente tem pessoas em diferentes níveis de liberdade, evolução, desapego, de não ciúmes", contou. O programa estreia amanhã no Globoplay.