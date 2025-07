Davi Brito rebate criticas por não ter se casado com Mani após ficar rico

Davi Brito, 22, rebateu críticas por não ter se casado com Mani Rego, 42, após ganhar o BBB 24 (Globo) e ficar milionário.

O que aconteceu

Brito afirmou que seu pós-reality "foi conturbado" devido as cobranças do público em assuntos de sua vida privada, como a relação com Mani. "Quanto mais é dado, mais é cobrado e a galera me deu muito. Mas quando eu sai do Big Brother foram muitas cobranças, muitas coisas que o público não tinha que entrar para cobrar nada, como, por exemplo, me cobrando para eu casar", declarou durante participação no podcast Selfie Service.

Ele ressaltou que o fato de falar sobre sua relação com Mani dentro do confinamento não é motivo para o público querer interferir na decisão de não casar com ela. "[Disseram] 'ah, você tem que casar [com Mani]'... Venha cá: estavam torcendo por mim dentro da casa pelo meu jogo ou para eu casar? Lá eu joguei meu jogo comigo, não joguei com ninguém. Eu ganhei pelo jogo que eu fiz".