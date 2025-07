'Curadoria acontece o ano todo', diz responsável por seleção de Gramado

No aquecimento para a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado 2025, Marcos Santuario revelou um pouco do trabalho de seleção dos filmes do evento.

Segundo ele, a curadoria acontece o tempo todo, o ano todo, não apenas na véspera do prêmio. "O trabalho de curadoria é constante. No último dia de festival, já estamos trabalhando de novo", contou ele em no videocast Plano Geral desta semana.

Curador do evento, ele explicou que sua função é filtrar e definir um "reflexo" da realidade e das temáticas do momento. Neste ano, ele adianta, o universo da morte foi um dos mais abordados entre os inscritos.