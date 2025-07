Após crise com Heleninha, clima entre Ivan e Raquel esquenta em 'Vale Tudo'

Diante do colapso do seu casamento com Heleninha (Paolla Oliveira), Ivan (Renato Góes) se reaproxima de Raquel (Taís Araujo) em "Vale Tudo".

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O executivo da TCA vai à Paladar para falar com seu pai, mas acaba encontrando Raquel, que o convida para esperar na sua sala. Cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo deste sábado.