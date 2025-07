'Nunca tive medo': Como Adriana Araújo conciliou TV e maternidade atípica

A descoberta da condição rara fez a jornalista buscar os melhores meios de tratamento para a chegada da filha. Ela optou por seguir os métodos de especialistas do Brasil após ouvir que precisaria desembolsar US$ 100 mil (cerca de R$ 110 mil na cotação da época) para tratar nos Estados Unidos.

Falo que a Giovana caminhava quando o Google engatinhava. Não existia uma internet como hoje em 1997. O ortopedista que fez as primeiras cirurgias dela me indicou um médico dos Estados Unidos que operava bebês com a condição da Giovana e que eram casos muito bem-sucedidos. Era difícil achá-lo, mas quando ele respondeu soube que precisaria de US$ 100 mil e me mudar para os EUA por até seis meses.

"Era uma repórter, em começo de carreira na TV Globo... Já era repórter do Jornal Nacional, porque comecei como repórter de rede, mas em começo de carreira. Eu tinha 25 anos e não tinha nem US$ 1.000 guardados. Então, não tinha a menor condição de arcar com esse tratamento. A opção que tinha era seguir o tratamento no Brasil e foi um tratamento longo. No caso dela, foram necessárias 10 cirurgias e ela ficou em tratamento até os 18 anos", completou.

Com a história bem-sucedida no cuidado com Giovanna, Adriana Araújo lançou o livro "Sou a Mãe dela", em 2020, para dividir suas experiências. Agora, ela também traz o podcast de mesmo nome para detalhar como foi a jornada, conversar com os médicos que lhe ajudaram e orientar mães atípicas.

O grande desafio desse podcast foi me permitir ser uma pessoa que não tem medo de chorar, vergonha de se expor. Tanto que muita gente fala assim: 'ah, por que não fez videocasting?' e eu brinco: 'para chorar mais tranquila'. É impossível para mim não me emocionar reencontrando, 27 anos depois, a médica que fez o meu parto e os médicos que me ajudaram. Eles cuidaram da Giovanna e de mim. Então, eu fiz de coração aberto e choro muitas vezes nos episódios.