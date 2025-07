Cazuza: novo doc é retrato carinhoso para o enorme talento do músico

O melhor desse filme com atores desconhecidos é a maneira engenhosa de manter o mistério sobre esse emparedamento pelo maior tempo possível. As soluções inteligentes do roteiro vão afastando "Brick" do terror tradicional. Perto do final, o filme realmente assume sua vocação de quebra-cabeças para o público decifrar.

"Brick", 2025

Direção Philip Koch

Elenco Matthias Schweugholfer, Ruby O. Fee, Frederick Lau

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer)

Imagem: MGM+/Divulgação

FIQUE DE OLHO

"O Instituto" é um dos melhores romances da fase mais recente de Stephen King. Às vezes, o mestre mistura histórias realmente tenebrosas com aventuras protagonizadas por adolescentes, como em "A Coisa". Ele também faz isso no livro que deu origem a essa série sobre um rapaz que acorda num quarto muito parecido com o seu, mas dentro de um prédio repleto de outros meninos aprisionados. A série é lançada em episódios semanais, e vai indo bem. "O Instituto", 2025 | Criação - Benjamin Cavell | Elenco - Ben Barnes, Joe Freeman, Mary-Louise Parker | Classificação - 16 anos | Onde - MGM+

Imagem: Peacock/Divulgação

PARA MARATONAR

A série de sci-fi "The Ark" terá uma terceira temporada, que deve estrear no começo do ano que vem. Então é bom antes disso maratonar os 24 episódios injustamente subestimados entre as produções do gênero. A história de uma nave de colonizadores que perde quase toda a sua tripulação no meio da viagem a um planeta distante dribla os clichês desse tipo de aventura. E Sharon Garnet é uma boa heroína espacial, bem defendida por Christie Burke. "The Ark", 2023-2024 | Criação - Dean Devlin | Elenco - Christie Burke, Reece Ritchie, Richard Fleeshman | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+