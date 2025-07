'Pior coisa que fiz', diz Maria Cândida sobre participação em O Aprendiz

Ela acabou eliminada da competição após fracassar na missão de vender algo a um transeunte, que estava alcoolizado e a assediou. "Acho que cortaram, mas falei que o cara estava me assediando. Me senti extremamente desconfortável. [Mas] me mandaram embora. [Disseram que] tive uma oportunidade [de vender para o assediador] e não soube aproveitar. Chorei como uma imbecil, porque estava emocionalmente abalada."

A apresentadora entende que a experiência foi um "erro estratégico" e confessa que jamais voltaria a participarde um reality show. "Foi a pior coisa que fiz na minha vida. Eu já tinha uma carreira constituída, não precisava estar lá. Não é meu lance. Eu sei fazer entrevista, rodar pelo mundo... Minha expertise é totalmente outra. Não sabia fazer aquilo. Nunca mais na minha vida [faria um reality]!"