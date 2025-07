Pereirão de volta à TV: como assistir e qual é a história de 'Fina Estampa'

Griselda é chamada de Pereirão. O apelido não a incomoda — sem vaidades nem arrependimento, Griselda coloca o bem-estar de sua família sempre em primeiro lugar. Devota de Nossa Senhora de Fátima, vive maldizendo o falecido, que a deixou com três filhos para criar e cheia de dívidas.

Tereza Cristina (Christiane Torloni) e o mordomo Crô (Marcelo Serrado) em 'Fina Estampa' Imagem: Globo/João Miguel Júnior

Tereza Cristina (Christiane Torloni) é o oposto de Griselda. A socialite é uma mulher envolta em luxo e muito bem servida por seu mordomo, Crô (Marcelo Serrado), extremamente fiel a ela. Casada com o chef de cozinha Renê Velmont (Dalton Vigh) e mãe de Patrícia (Adriana Birolli) e Renê Junior (David Lucas), Tereza Cristina acredita ter a vida perfeita. Apaixonada pelo marido, ela o presenteou com o restaurante Le Velmont, um dos mais requintados e bem conceituados da cidade.

O que Tereza Cristina jamais poderia imaginar é que sua filha se apaixonaria justamente por Antenor, filho de Griselda. Para agradar a sogra, Antenor diz que sua mãe é criadora de gado no Mato Grosso do Sul e contrata uma atriz para se passar por ela durante um jantar na casa dela. Justamente nessa noite, Griselda é chamada às pressas para fazer um reparo no jardim da mansão. Ela vê seu filho apresentar uma mãe fake e acaba com toda a mentira na frente de todos.

A trama dá uma reviravolta quando Griselda ganha sozinha na loteria. O prêmio de 30 milhões de reais muda a vida da personagem, marcando uma nova fase na história. Com o dinheiro, ela compra uma casa no mesmo condomínio de Tereza Cristina e abre uma escola de faz-tudo, ou "maridos de aluguel", como diz.

Elenco

Além de Lilia Cabral, novela tem Christiane Torloni, Marcelo Serrado, Malvino Salvador, Caio Castro, Sophie Charlotte, Dalton Vigh e Alexandre Nero em papéis centrais. Adriana Birolli, Arlete Salles, Carolina Dieckmann, Christiane Torloni, Cris Vianna, Dan Stulbach, Dira Paes, Eva Wilma, Júlia Lemmertz, Marco Pigossi, Renata Sorrah também são destaques da trama.