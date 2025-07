Dani Calabresa dá à luz primeiro filho, Bernardo: 'Melhor sensação'

Dani Calabresa, 43, deu à luz Bernardo, seu primeiro filho com o publicitário Richard Neuman.

O que aconteceu

O bebê nasceu no dia 8 de julho, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. "O coração que batia aqui dentro, agora tá aqui fora, fazendo o nosso transbordar de amor. Melhor sensação do mundo! Obrigada, meu Deus!", comemorou a humorista.

Dani engravidou após fazer uma fertilização in vitro (FIV) no ano passado. Ela anunciou a gravidez no início deste ano.