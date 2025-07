Como está musa dos anos 1980 que foi capa da Playboy por três anos seguidos

Magda Cotrofe durante ensaio para a revista Playboy em 1986 Imagem: Reprodução/Instagram

Modelo foi capa da Playboy por três anos seguidos entre 1985 e 1987. E a repetição aconteceu por conta do grande sucesso da atriz em seu primeiro ensaio. A primeira capa se esgotou em apenas 15 dias após o lançamento nas bancas.

Antes de sua segunda capa da Playboy em 1986, Magda contou em entrevista à Universa em 2019 que sofreu uma picada na nádega esquerda e quase foi obrigada a amputar a perna. O incidente gerou uma infecção que a obrigou a praticar atividades físicas constantemente.

Por conta do sucesso nas capas das revistas, Magda também recebeu propostas "ousadas" de fãs que acompanhavam o trabalho de modelo. "Teve um homem que apareceu com uma mala na porta do meu quarto no hotel, olhou para mim e disse: 'Está cheia de dinheiro. Quanto você cobra?' Antes que eu batesse a porta na cara dele, ainda deu para ouvi-lo repetir, com indignação, 'Mas é dinheiro!', como se a proposta fosse irrecusável."