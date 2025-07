Mãe de Marília sofre ataques cruéis, caluniosos e difamatórios, diz equipe

A minuta do acordo do seguro foi enviada pronta pelo advogado da empresa de táxi aéreo ao advogado de Dona Ruth, diz o comunicado. "Jamais partiu de Dona Ruth ou de seu advogado, Robson Cunha, qualquer proposta ou exigência", destacou equipe de mãe de Marília. Em contato com Splash, a seguradora Mapfre afirmou que acordo foi feito em consenso com as partes.

As insinuações de que Dona Ruth teria negociado valores do seguro ou agido em benefício próprio são falsas, cruéis e desmentidas por áudios, documentos e decisões judiciais.

diz o posicionamento oficial

Ruth informou que seus representantes legais já estão "tomando todas as medidas cabíveis" contra responsável por disseminar informações supostamente falsas, maliciosas ou ofensivas. "O luto merece respeito. A verdade prevalecerá", concluiu, destacando que temas podem ser prejudiciais ao filho Leo.

Ela (Ruth) jamais participou de tratativas financeiras e sempre se manteve ética, respeitosa e empática com as demais famílias envolvidas.

Acusações partiram da família de Henrique Bahia, produtor que morreu no acidente aéreo. Equipe de Ruth afirma que viabilizou um acordo trabalhista com a família de Henrique Bahia, por meio da empresa Sentimento Louco, da qual é sócia, no valor de R$ 1 milhão sem qualquer obrigação legal, como doação ao filho do produtor. Splash entrou em contato com a família de Henrique, mas ainda não obteve retorno.