Leandro Hassum: 'Faço humor para a família, não tiro ninguém da sala'

'Família, Pero No Mucho' estreia hoje na Netflix Imagem: Guilherme Leporace/ Netflix

No filme "Família, Pero No Mucho", que estreia amanhã na Netflix, Hassum interpreta Otávio, um pai ciumento e passional que viaja com a família para Bariloche, na Argentina, para conhecer o noivo argentino da filha.

Esse pai passional é o pai que eu sou também na minha vida. Eu vivi isso como pai quando a minha filha foi se casar, foi morar fora. Essa questão do ninho vazio. E de ser um pai carioca também, um pai que veio, que é de subúrbio, que ainda é mais passional, que é de origem italiana com síria, que são passionais demais.

A experiência de gravar na neve rendeu desafios e boas risadas, mas o foco segue sendo o mesmo: emocionar e entreter com leveza. "Apresentamos para o brasileiro que não teve oportunidade ainda de conhecer a neve, de estar na neve, as maravilhas e as dificuldades que são estar na neve", diz o ator.