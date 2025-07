Labubônica: elogio ou xingamento? Entenda o termo usado nas redes

Depois dos bobbie goods (livros para colorir), a internet tem um novo viral: os labubus. A palavra originou até um novo adjetivo. É fácil encontrar alguém chamado outra pessoa de "labubônico".

Afinal, qual o significado

No dicionário informal, "labubônica" é um adjetivo: Pessoa que está no "hype", na moda, bombando. É também uma referência a alguém que está no centro das atenções, muito comentada, mas não necessariamente por algo bom.

O adjetivo "labubônica" vem do Labubu, boneco com aparência "monstruosa", que virou chaveiro e item de coleção de celebridades. Com dentinhos afiados, olhos grandes e pelo colorido, o boneco dividiu os corações da internet