Justiça do Rio se diz 'incompetente' para julgar suposto plágio de Adele

Defesa de Toninho apresentou um laudo pericial, com o intuito de comprovar o plágio. A Justiça do Rio também ponderou que outras provas foram apresentadas pela acusação antes de declinar do caso.

Advogados de Toninho Geraes argumentaram que mudança é inusitada, pois Toninho e a gravadora Universal Music estão no Rio de Janeiro. "Declinar da competência para o Estado Paulista dificulta a defesa de Toninho e turba um processo que já se encontrava em fase adiantada", diz a equipe de advogados em nota enviada à reportagem.

Toninho Geraes é parte vulnerável, muito mais fraco economicamente que seus adversários: destaque para a indústria musical e Adele. [...] Vale lembrar que dois juízes de primeira instância e três de segunda do Rio de Janeiro já haviam despachado no processo. Nenhum se declarou incompetente.

diz a defesa do músico

Splash busca contato com a defesa da Universal Music, que ainda não se manifestou publicamente sobre a mudança. A reportagem será atualizada caso os advogados se posicionem sobre o caso.

Relembre o caso

Toninho Geraes abriu um processo de direitos autorais contra Adele, o produtor Greg Kurstin, a gravadora XL Recordings e a distribuidora Universal Music por suposto plágio. O brasileiro pede indenização de R$ 1 milhão.