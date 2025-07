Ex sobre vídeo de Theo Cochrane: 'Algo que era para ser meu, foi dele'

Na segunda-feira, o filho de Marília Gabriela publicou um vídeo falando sobre a dor ao saber do casamento do ex, com quem havia terminado há 4 anos. A publicação viralizou.

O modelo lamentou a exposição do casamento e os comentários negativos. "O que me deixou mais chateado foi a exposição, tanto do meu marido, quanto das fotos da família dele, porque as pessoas não têm culpa. Eu escolhi ter uma vida pública, não eles. É sobre o controle do que sai mesmo".

Eu acabei lendo umas coisas que me mandaram... as pessoas falam o que elas querem, ainda mais quando estão atrás de uma tela. E aí às vezes tem comentários que a gente escuta que dói o coração, então eu prefiro muito filtrar o que eu vejo, me acessar a internet para não acabar vendo coisas que talvez possam me machucar e tirar essa minha felicidade que eu estou tendo no momento . Fabrício Santana

Apesar disso, ressalta estar muito feliz com seu casamento e exalta o marido. "Estou com uma pessoa que eu gosto do meu lado, que me apoia, que me incentiva, sabe? Eu acho que isso é o fundamental do relacionamento. Você estar realmente com uma pessoa que vibra sobre a sua felicidade, as suas conquistas".