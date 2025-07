Funkeiro relembra namoro com Anitta e revela feat nunca foi lançado

Diego Thug, 34, recordou o namoro que teve com Anitta, 32, entre 2011 e 2012.

O que aconteceu

À época, a popstar integrava o casting da gravadora Furacão 2000 e ainda não havia estourado na mídia. Ela adquiriu maior projeção a partir de 2013, com o sucesso do hit "Show das Poderosas".

Thug contou ter gravado uma música com a então namorada, mas o tema não chegou a ser lançado e caiu no esquecimento. "Tenho um feat com ela que nunca saiu. Fizemos na época em que a gente namorava. Faz muito tempo. Nem sei mais onde está essa música", revelou ele, ao podcast Fábrica, de Leo Stronda, 33.