'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado': por que autora odiou filme?

Estreia hoje nos cinemas "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado", continuação da saga iniciada em 1997 pelo diretor Jim Gillespie.

Filme original é baseado em livro

A obra foi escrita por Lois Duncan ainda na década de 1970. No Brasil, o livro foi publicado pela editora Planeta Minotauro com o título "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado: Alguns Segredos Não Poderão Ser Esquecidos...".

A autora, no entanto, não gostou da adaptação para o cinema. O motivo é que, no livro, o foco é a investigação, e não a violência. Além disso, nenhum dos personagens principais morre. Em 2002, ela explicou o incômodo em entrevista ao site Absolute Write: "Tenho um problema com histórias em que a violência é sensacionalizada e parece emocionante ao invés de terrível, geralmente na televisão, em que a ação substitui a introspecção".