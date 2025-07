Denise Richards acusa ex de violência doméstica e ganha medida protetiva

Richards afirmou que Phypers possui oito armas sem registro. "Durante todo o nosso casamento, Aaron ameaçou me matar, [matar] a si mesmo e à polícia", relatou a artista nos documentos.

Ela ainda disse que o ex-marido ameaçava fazê-la "desaparecer" se ela chamasse a polícia. Phypers também vigiava telefone e computador da ex-mulher.

"Aaron me acordou e gritou comigo: 'Sua vagabunda de merda. Entrei no seu computador e vi suas mensagens de texto'", chamando-a de "vadia mentirosa", alegou ela nos autos. Richards também alegou que Phypers a "esmagou" com a palma da mão na cabeça dela, enquanto ela usava o banheiro, "enquanto gritava repetidamente comigo: 'Me dá a porra do seu telefone'".

Ela também afirmou que o ator se recusou a deixá-la viajar sem ele. "[Ele me agarrou pela nuca, pelos cabelos, me jogou no chão e gritou: 'Você não vai cancelar meu voo, eu vou com você e não confio em você'".

Phypers entrou com o pedido de divórcio no dia 7 de julho, e conseguiu a medida protetiva ontem. Ele listou a data da separação como 4 de julho e citou "diferenças irreconciliáveis" como o motivo do divórcio.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.