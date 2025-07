Deborah Secco se descobriu careta em reality de trisal: 'Me achava moderna'

Deborah ressaltou que é uma pessoa monogâmica. No entanto, gostou da comunicação dos participantes do reality: "Esses relacionamentos com diálogo, conversa, novos combinados, me atraem muito".

Desde o ano passado, ela tenta se manter fora de polêmicas. "Surpreendente que [o reality] venha num momento em que estou tentando ficar mais quietinha, me expor menos. Desde o meio do ano passado, mais ou menos, estou tentando ficar num lugar nem muda e nem polêmica, um caminho do meio", explicou a atriz e apresentadora.

Terceira Metade estreia amanhã no Globoplay. Quatro casais dispostos a explorar a não monogamia vão buscar um novo parceiro no programa.