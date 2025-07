Davi Brito na Fazenda? TV pode ser aliada do ex-BBB, diz Chico Barney

Existe a necessidade de criar novas pautas para Davi Brito, pautas positivas, que engajem, que façam o público lembrar dele. A TV é uma grande aliada nesse sentido. Chico Barney

Davi concilia a linguagem da televisão com a da internet. "O Davi conseguiu trazer a espontaneidade para a televisão com a agilidade da internet, produzindo conteúdo o tempo inteiro. A gente não parava de falar de Davi, com assuntos novos, quando ele estava no Big Brother", relembra Bárbara.