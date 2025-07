Trisal com Deborah: atriz dá entrevista ao Central sobre reality de pegação

Deborah Secco, apresentadora do novo reality show "Terceira Metade", concede uma entrevista exclusiva a Chico Barney e Bárbara Saryne, no Central Splash hoje, às 10h.

Programa vai formar trisal

No reality, quatro casais buscam uma "terceira metade" para seus relacionamentos. Solteiros também embarcam nessa dinâmica, dispostos a se envolverem com essas duplas. O programa tem como cenário uma casa luxuosa à beira-mar em uma praia paradisíaca na Bahia.

Deborah, que não faz mistério sobre sua vida íntima, está à frente do programa de pegação. A atriz, fã assumida de realities, está empolgada para mergulhar de cabeça no papel de apresentadora, torcer, vibrar e se emocionar com o programa.